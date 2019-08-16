Россиянин в самолете пытался проломить головой иллюминатор

Российский самолет 16 августа совершил экстренную посадку в Краснодаре из-за туриста, пытавшегося выбить головой иллюминатор.

На официальном сайте МВД России уточняется, что лайнер следовал из Тель-Авива в Санкт-Петербург, когда дебоширу приспичило заняться "подышать воздухом" (чтобы посмотреть видео с задержанием, проскролльте до конца страницы).

"В международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II совершил вынужденную посадку самолет, который следовал из Тель-Авива в Санкт-Петербург. Диспетчер авиационной безопасности сообщил в полицию о том, что на борту авиалайнера находится пассажир, который во время полета нарушал общественный порядок: вел себя агрессивно, грубо отвечал на замечания экипажа, используя нецензурную лексику, а также пытался головой разбить иллюминатор", – сказано в сообщении.

Самолет pixabay

Уточняется, что дебоширом оказался 32-летний житель Кировска Ленинградской области. После посадки в Краснодаре мужчину доставили в полицию, где был составлен протокол об административном правонарушении. Его задержали на пять суток и сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пьяный турист устроил скандал на борту самолета авиакомпании Ryanair, после чего попытался открыть аварийную дверь и зарыгал салон.

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