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19 февраля • обновлено в 17:01
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"Пригорел от русского языка": россиянин устроил украинцу травлю на Airbnb

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Украинец Никита Семенов рассказал о скандале, в который его втянул собственник жилья в Таиланде. Квартира сдавалась россиянином-украинофобом в аренду через популярный сервис Airbnb.

Об инциденте Семенов рассказал на своей странице в Facebook, отметив, что причиной конфликта стало предвзятое отношение владельца квартиры к украинцам.

"Нарвался я в январе на нациста-хозяина в Таиланде. Им оказался российский нацист живущий в Таиланде, который ненавидит всех украинцев, о чем он мне практически прямо и написал в скрытом комментарии к отзыву. 54 отличных отзыва и один гневный от него с личной подписью про то, что я "украинский нацист", "ненавижу русский язык" и так далее", – рассказал мужчина.

По его словам, россиянина взбесил тот факт, что в паспорте украинца его имя было написано как "Мykyta". Следовательно, заполняя формы о платежных данных, мужчина использовал именно такую транслитерацию своего имени.

Скандал с травлей украинца на Airbnb

Скандал с травлей украинца на Airbnb

AIN.UA

Скандал с травлей украинца на Airbnb

Скандал с травлей украинца на Airbnb

AIN.UA

"Первоначально общался с ним на английском, не знал, что он знает русский, потом перешли на русский по его же просьбе, что я с удовольствием сделал", – вспомнил Семенов.

Однако владелец жилья все равно продолжил демонстрировать предвзятое отношение к квартиросъемщику и оставил о нем плохой отзыв на сайте Airbnb. Украинец отреагировал на него ответной жалобой.

Украинцу устроили травлю на Airbnb

Украинцу устроили травлю на Airbnb

"Ответила московская поддержка, что, мол, проведем расследование – и пропали. Через пару недель поинтересовался, как там расследование, на что получил ответ, что "детали расследования сказать мне не могут из-за политики конфиденциальности". На все мои последующие письма поддержка уже не отвечала, писал и на русском, и на английском. Времени с этим возиться сильно не было, забыл и пошел дальше, но на его отзыв написал ответ, что это ложь, мужик неадекватный и ненавидит украинцев. Вежливо, без оскорблений. И знаете что? Появилась все та же Ирина с российской поддержки, которая ранее перестала мне отвечать, и написала, что мой аккаунт заблокирован за оскорбление того неадеквата!" – возмутился Семенов.

Скандал с травлей украинца на Airbnb

Скандал с травлей украинца на Airbnb

AIN.UA

Скандал с травлей украинца на Airbnb

Скандал с травлей украинца на Airbnb

AIN.UA

Скандал с травлей украинца на Airbnb

Скандал с травлей украинца на Airbnb

AIN.UA

Позже мужчина более подробно рассказал о деталях скандала в Таиланде в комментарии AIN.UA. По словам Семенова, после его отъезда с Пхукета владелец квартиры Ник Максимов оставил на сайте Airbnb разгромный отзыв об украинце. В нем он упоминал и якобы испорченных матрасах, и грязном туалете, и чекаут невовремя, и отказ от оплаты депозита. Кроме того, россиянин добавил, что гость из Украины якобы "пригорел от приветствия на русском языке" (хотя сам Никита общался с ним сначала на английском, а затем на русском).

Семенов уточнил, что неадекватное поведение со стороны хозяев квартиры началось ровно в тот момент, когда они узнали, что жилье будут снимать украинцы.

"Жена хозяина назвала гостей russians. На это моя девушка ответила, что мы из Украины и это – другая страна. С тех пор были сплошные проблемы в переписках, звонках. У нас постоянно что-то требовали: то залог на третий день, то завышенную оплату за свет", – вспоминает он.

Однако Семенов подчеркнул, что все обвинения россиянина неправдивы, включая обвинения по депозиту. "Мы даже на второй или третий день готовы были дать залог, это копейки, 400 бат, меньше $13, а хозяин написал, что у нас не было этой суммы на троих", – рассказал украинец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналист, писатель и автор проекта Ukraїner Богдан Логвиненко рассказал неприятную историю о том, как в киевском метро к нему и его коллегам начали цепляться из-за украинского языка и заявили, что на нем "уже даже в сьолах нє разгаварівают".

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Языковой скандал
Место
Таиланд
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
сам придумал и сам поверил...какие будут ваши доказательства,ушлёпок?
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