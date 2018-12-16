Россияне попали в масштабное ДТП в Европе: есть пострадавшие

Утром в воскресенье, 16 декабря в Швейцарии в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 россиян.

Все они госпитализированы в местную больницу. Среди них есть пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Большинство же получили легкие травмы, ушибы и порезы, сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Инцидент произошел возле Цюриха – рейсовый автобус, курсирующий из Генуи (Италия) в Дюссельдорф (Германия), врезался в стену здания. Возможной причиной является гололед на дорогах.

Говорит Москва

Группа из десятерых россиян следовала из Милана в Цюрих. Всего в результате аварии пострадали более 40 человек, иодин из них – погиб.

Утром 16 декабря под Цюрихом в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 росграждан. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая медпомощь. @RusEmbSwiss находится в контакте с полицией кантона, а также лечебными учреждениями. pic.twitter.com/5mvMX7FZBm — Russian Embassy Bern (@RusEmbSwiss) 16 декабря 2018 г.

LifeShot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский музыкант и композитор 60-летний Виктор Зинчук попал в жуткое ДТП в Подмосковье. Артист был госпитализирован в московскую больницу.

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