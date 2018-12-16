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/Новости

Россияне попали в масштабное ДТП в Европе: есть пострадавшие

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Утром в воскресенье, 16 декабря в Швейцарии в результате ДТП с рейсовом автобусом, следовавшим из Италии, пострадали 10 россиян.

Все они госпитализированы в местную больницу. Среди них есть пострадавшие, которые находятся в тяжелом состоянии. Большинство же получили легкие травмы, ушибы и порезы, сообщила радиостанция "Говорит Москва".

Инцидент произошел возле Цюриха – рейсовый автобус, курсирующий из Генуи (Италия) в Дюссельдорф (Германия), врезался в стену здания. Возможной причиной является гололед на дорогах.

Россияне попали в масштабное ДТП в Европе: есть пострадавшие

Говорит Москва

Новости
В Словении два украинских автобуса попали в масштабное ДТП: есть жертвы

Группа из десятерых россиян следовала из Милана в Цюрих. Всего в результате аварии пострадали более 40 человек, иодин из них – погиб.

Россияне попали в масштабное ДТП в Европе: есть пострадавшие

LifeShot

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известный российский музыкант и композитор 60-летний Виктор Зинчук попал в жуткое ДТП в Подмосковье. Артист был госпитализирован в московскую больницу.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
ШвейцарияЦюрих
Теги
Новости РоссииДТП
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