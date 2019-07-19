Российские туристы пропали на курорте: подробности

В Карелии объявили в розыск российских туристов из Москвы, которые отправились путешествовать на байдарке.

Об этом сообщает "РИА новости" со ссылкой на региональное управление МВД, уточняя, что путешественники в какой-то момент просто перестали выходить на связь.

"Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по Лоухскому району устанавливается местонахождение жителей Москвы, которые 8 июля на байдарке вышли с озера Пиземское, затем вдоль берега Белого моря должны были добраться до деревни Полонга", — сказано в сообщении.

Уточняется, что пропала семейная пара из Москвы – Ольга и Николай Евсюковы. Они отправились в путешествие с собакой. Родственники заявили о пропаже туристов 16 июля, и буквально на следующий день начались поиски.

Туризм - байдарка pixabay

По данным "Говорит Москва", позже спасатели все же нашли пропавших живыми. Они были в удовлетворительном состоянии. По предварительным данным, в исчезновении россиян криминальной составляющей нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее 23-летний британский турист Дэвид Бриффот сломал шею, съехав с горки в аквапарке головой вперед в Испании.

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