Российские туристы погибли при странных обстоятельствах в Камбодже

В Камбодже на отдыхе при загадочных обстоятельствах погибли два российских туриста.

Как сообщает издание "78.ru", заведующий консульским отделом Посольства РФ в королевстве Евгений Заболотный подтвердил, что погибшими оказались жители Санкт-Петербурга.

Официальную причину смерти россиян в консульстве не раскрывают. По неподтвержденным данным, это могло произойти от алкогольной интоксикации, или туристы покончили жизнь самоубийством из-за кредитов и валютной ипотеки.

Как бы там ни было, это выяснит следствие. Первая информация о смерти россиян появилась в соцсетях, после чего в СМИ назвали имена погибших: 53-летний Виктор Харламов и 58-летняя Лилия Поспелова.

Предполагаемая погибшая россиянка 78.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Альпах трагически погибли семь человек из-за разбушевавшейся непогоды, среди которых были туристы.

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