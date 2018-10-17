Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии

2.2тЧитать материал на украинском

В сети появились яркие снимки Румынии. Горные пейзажи были запечатлены вдоль одной из местных трасс.

Снимки разместили в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Новости
"Изменили до неузнаваемости": известный блогер рассказал историю о чудесном острове в Японии

"Еще одна горная дорога в Румынии - Трансальпина. По сравнению с более известной трассой Трансфагарашан, тут меньше скал, но больше деревьев. Красота Трансальпины более спокойная, мирная что ли". - подписал фото автор.

Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии
Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки Пунта-Кана - муниципального района в провинции Ла-Альтаграсия, которая расположена на юго-восточном побережье Доминиканской республики. Фото сделаны с высоты птичьего полета.

Место
Румыния
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Михаил Устинов
Михаил Устинов
Родина Дякулы: фотографии из Испании
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги