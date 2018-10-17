Родина Дракулы: опубликованы яркие фото из Румынии

В сети появились яркие снимки Румынии. Горные пейзажи были запечатлены вдоль одной из местных трасс.

Снимки разместили в сообществе "Путешествия по миру - Ваши самые яркие фотоотчеты" в Facebook.

"Еще одна горная дорога в Румынии - Трансальпина. По сравнению с более известной трассой Трансфагарашан, тут меньше скал, но больше деревьев. Красота Трансальпины более спокойная, мирная что ли". - подписал фото автор.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в сети появились яркие снимки Пунта-Кана - муниципального района в провинции Ла-Альтаграсия, которая расположена на юго-восточном побережье Доминиканской республики. Фото сделаны с высоты птичьего полета.