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/Новости

Ресторан в Дубае ввел штраф за недоеденные блюда: подробности

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Ресторан Gulou в районе Аль Барша в западной части Дубая ввел штрафы за недоеденные блюда.

Как сообщает Time Out Dubai, если клиенты заказывают хого (котелок) за 49 дирхамов ($13,3), они обязаны доесть все до конца. Посетителям, у которых после обеда остается что-то на тарелках, добавят к счету 50 дирхам ($13,6).

Ресторан в Дубае ввел штраф за недоеденные блюда: подробности

Фото: tripadvisor.ru

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По словам руководства ресторана, на такой шаг они пошли ради того, чтобы заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Финляндии Хельсинки один из ресторанов удивил клиентов бургерами "со вкусом человеческого мяса". Фургон, в меню которого есть столь необычное блюдо, открыли на площади Наринккатори в рамках промокампании сериала "Ходящие мертвецы".

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Место
ОАЭДубай
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Дураки, теперь к вам "безвизчики" не поедут уборщиками работать ... Не дай Бог поляки шо нибудь такое выкинут ...
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