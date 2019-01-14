Ресторан в Дубае ввел штраф за недоеденные блюда: подробности

Ресторан Gulou в районе Аль Барша в западной части Дубая ввел штрафы за недоеденные блюда.

Как сообщает Time Out Dubai, если клиенты заказывают хого (котелок) за 49 дирхамов ($13,3), они обязаны доесть все до конца. Посетителям, у которых после обеда остается что-то на тарелках, добавят к счету 50 дирхам ($13,6).

Фото: tripadvisor.ru

По словам руководства ресторана, на такой шаг они пошли ради того, чтобы заставить клиентов более осознанно подходить к выбору пищи и сократить количество отходов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Финляндии Хельсинки один из ресторанов удивил клиентов бургерами "со вкусом человеческого мяса". Фургон, в меню которого есть столь необычное блюдо, открыли на площади Наринккатори в рамках промокампании сериала "Ходящие мертвецы".

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