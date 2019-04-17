Рекордная популярность: названы города, которыми туристы интересуются чаще всего

Британская исследовательская компания Compare the Market составила список городов и стран, популярность которых растет рекордными темпами среди туристов.

Специалисты проанализировали поисковые запросы пользователей в Google Trends с 2009 по 2019 год, чтобы узнать о самых популярных местах для отдыха среди путешественников, передает Lonely Planet.

Согласно исследованию, лидером среди городов оказался Будапешт, интерес к которому за 10 лет вырос на 87%. Это объясняется увеличением количества прямых рейсов в международный аэропорт имени Ференца Листа, масштабными туристическими инициативами правительства. К тому же, это один из самых дешевых городов Европы для посещения.

Будапешт Shutterstock

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На втором месте оказался динамично развивающийся и модный город в Южной Корее – Сеул, интерес к которому вырос на 79%. Он привлекает туристов особенными традициями, дворцами, храмами и ультрасовременным дизайном.

Сеул pixabay

Третью строчку в списке заняла столица Дании Копенгаген, которым за 10 лет стали больше интересоваться на 68%. Один из самых зеленых, экологически чистых городов популярен культурными достопримечательностями на любой вкус, доступными ценами и вкусной кухней.

Копенгаген pixabay

Также в пятерку трендовых городов для отдыха вошли Тель-Авив, несмотря на напряженную обстановку и обстрелы в Израиле, и Варшава.

Тель-Авив pixabay

Среди стран лидером по запросам оказались Филиппины, интерес к которым за 10 лет вырос на 170,45%. Также в список вошли: Южная Корея, Саудовская Аравия, Казахстан и Нидерланды.

Варшава pixabay

Обратная тенденция наблюдается по отношению к Египту, Тунису, Турции, Франции и Бразилии, к которым интерес путешественников по различным причинам начал падать.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший пилот самолета предостерег путешественников от перелетов в Турцию и Египет из Украины чартерными рейсами.

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