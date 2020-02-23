Рейсы на Россию остаются самыми прибыльными: "Укрзалізниця" показала суммы

Самую большую прибыль на международных направлениях в 2019 году "Укрзалізниця" получила от продажи билетов на рейс Киев – Москва.

Об этом сообщили в компании "Українським новинам". Известно, что в прошлом году "Укрзалізниця" реализовала 253 530 мест из 339 414 предложенных в этом направлении и заработала 145,2 млн грн.

На втором и третьем местах по доходности среди международных поездов тоже рейсы в Россию: Кривой Рог – Москва с показателем в 95,7 млн грн (из предложенных 173 050 мест реализовано 141 708) и Одесса – Москва с показателем в 54,9 млн грн (из предложенных 140 518 мест реализовано 116 146).

Рейсы на Россию остаются самыми прибыльными Rail-Club

Четвертое место занял рейс в Польшу – это Одесса – Перемышль с доходностью в 22,2 млн грн (из 106 392 мест реализовано 80 298), на пятом – Киев – Санкт-Петербург с годовой прибылью в 16 млн грн (из 57 432 мест реализовано 33 081).

При этом самыми убыточными направлениями названо Хмельницкий – Москва с убытками 4,5 млн грн (из 91 767 мест продано 54 656) и Львов – Перемышль с 3 млн грн убытка (из 30 816 мест продано 15 580).

Наиболее доходным в 2019 году на внутренних направлениях стал рейс Киев – Одесса с показателем прибыли в 74,5 млн грн (из 427 104 мест реализовано 387 177).

На втором месте Киев – Львов с 56 млн грн (из 392 582 реализовано 333 313), на третьем – Днепр – Киев с 55,7 млн грн (из 407 996 реализовано 383 520), на четвертом – Харьков – Киев с 47, 4 млн грн (из 385 362 реализовано 325 237), на пятом – Киев – Запорожье с 33,7 млн грн (из 220 712 реализовано 197 065).

В первом полугодии 2019 года в первую пятерку самых прибыльных поездов на международном направлении входили рейсы, следующие в Москву из Киева, Одессы, Львова, Кривого Рога и Днепра.

Рейсы на Россию остаются самыми прибыльными

Рейсы на Россию остаются самыми прибыльными

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Укрзалізницю передадут немцам на 10 лет. Политическое решение об этом уже принято.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.