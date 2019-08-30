Рейсы из "Жулян" перенесут в "Борисполь": что нужно знать

Рейсы 10 авиакомпаний, которые вылетали из Международного аэропорта Киев им. Игоря Сикорского ("Жуляны") будут обслуживаться в "Борисполе".

Об этом рассказал первый заместитель гендиректора МА Борисполь Евгений Дыхне на своей странице в Facebook, уточнив, что перенос вылетов запланирован на 2-12 сентября.

"Рейсы будут распределены между терминалами D и F аэропорта "Борисполь". Увеличение количества рейсов в "Борисполе" является плановым и не повлияет на регулярность других рейсов. Из терминала D будут вылетать пассажиры Alitalia, Pegasus Airlines, Мотор Сич. Belavia и LOT (из Жулян) также будут обслуживать в терминале D", – уточнил он.

Терминал D Facebook Евгения Дыхне

Дыхне добавил, что в терминале F будут обслуживаться авиакомпании Wizz Air, Ernest Airlines, Buta Airways, Jonika Airlines, Vueling Airlines. Такие меры введены из-за ремонта в "Жулянях".

Терминал F Facebook Евгения Дыхне

"По ссылке вы можете найти онлайн табло аэропорта "Борисполь", где указан график рейсов на текущие и следующие сутки. Там работает два терминала – D и F. Уточняйте терминал вашего вылета заранее. Терминалы D и F расположены на удалении друг от друга. Дорога между ними занимает определенное время, но каждые 30 минут между ними курсирует бесплатный автобус. По ссылке вы найдете график движения мижтерминального автобуса Shuttle Bus", – предоставил он полезную информацию для пассажиров.

Схема аэропорта Facebook Евгения Дыхне

Дыхне также обратил внимание, что в терминале F пока отсутствуют магазины Duty Free. Также он добавил, что из Киева до аэропорта можно добраться автобусами Sky Bus или поездом Kyiv Boryspil Express. А также рассказал, где смотреть движение автобусов, расписание поездов Киев-Пассажирский – Борисполь-аэропорт. Остановка расположена возле терминала D на первом уровне.

Тем, кто приехал на собственном автомобиле, первый замгендиректора МА посоветовал воспользоваться парковкой, расположенной вблизи терминалов аэропорта: цена – 15-40 грн час.

Схема - парковка Facebook Евгения Дыхне

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что украинский лоукостер SkyUp с 12 декабря 2019 года запустит рейс из Киева в итальянский Турин.

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