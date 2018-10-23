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Разъяренный пассажир избил сотрудника аэропорта телефоном: видео

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В китайском аэропорту Циндао Лютин разъяренный пассажир накричал на сотрудника и ударил его телефоном по лицу. Запись опубликовало издание Daily Mail.

Как сообщается, авиакомпания отменила вылет из-за плохих метеоусловий, но предоставила своим клиентам жилье на одну ночь, материальную компенсацию и билеты на следующий рейс.

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Один из пассажиров взбесился из-за отмены рейса, он накричал на работника авиакомпании, а затем сильно ударил его смартфоном по щеке.

Правоохранители задержали нарушителя на пять суток.

Однако многие пользователи сети посчитали, что мужчина заслуживает более строгого наказания.

"Этого человека нужно занести в черный список всех авиакомпаний страны", "Неважно, насколько он был расстроен, он не имел права применять насилие", — возмутились интернет-пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, всемирно известная авиакомпания Ryanair попала в расистский скандал из-за ссоры между пассажирами на борту. Конфликт произошел, когда самолет находился на посадке в испанской Барселоне и должен был улетать в Лондон.

Место
Китай
Объект
самолет
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