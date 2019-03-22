"Разводят на деньги": популярный украинский туроператор попал в очередной скандал

Популярный туроператор Join UP попал в очередной скандал. Украинка Екатерина Сторожук решила отдохнуть на Шри Ланке, купив "горящую" путевку. Но, по ее словам, из-за неправильных указаний и действий представителя компании она опоздала на рейс и не улетела на отдых. Компенсировать убытки в Join UP отказываются.

Представитель компании заявил, что его вины в случившемся нет. Об этом пострадавшая написала на своей странице в Facebook.

"16 марта я с моей подругой должны были улететь на Шри Ланку. Тур был горящий, я забронировала его накануне вечером. Чтобы не терять времени, обратилась в ирпенское представительство компании Join up к директору. Она попросила сбросить предоплату на личную карту ПриватБанка. В переписке сообщила, что свяжется с нами сама утром, а также заверила, что билеты уже есть и мы летим", — написала Сторожук.

В результате представитель компании попросила Сторожук подождать ее возле офиса, но сама так и не явилась. Билеты туристам предоставили менее чем за два часа до вылета, в связи с чем они опоздали на рейс.

"Поспешив в аэропорт, я, естественно, опоздала на регистрацию. Позвонив представителю Join UP, ничего не добилась, кроме слов: "Хотите — покупайте билеты на Шри Ланку за свой счет. Это вы виноваты, до свидания", — написала туристка.

По словам Сторожук, решить проблему и компенсировать потерянные средства в Join UP отказались. Представитель компании утверждает, что его вины в случившемся нет.

"Я сообщила туристам в 11:06, что их подтвердили, и билеты через полчаса будут. Они были в ТЦ, где расположен офис, и якобы ждали лично меня. Екатерина Сторожук даже зашла в офис. Менеджер Елена сообщила, что все готово, они решили ждать меня, — говорят в Join UP, отмечая, что Сторожук, вместо того, чтобы просто забрать билеты, ждала директора отделения. — В итоге билеты забрали и уехали. Дальше они попали в пробку и не успели на рейс. Когда мы встретились в офисе, я предложила подписать договор! Турист отказался! Также было предложено вернуть деньги за отель, никто не захотел".

Напомним, что этот туроператор в последнее время часто попадает в скандалы. Купившие путевки в Хургаду (Египет) у JoinUp больше суток ожидали самолет, но так и не вылетели на отдых. Всего регистрации на рейс ожидали около 200 человек.

В октябре стало известно, что JoinUp не выплатил с 2014 года компании из ОАЭ “Royal Park Tourism Services” долг в размере около 3,5 миллиона долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 ноября председатель подкомитета Верховной Рады по вопросам туризма, курортов и рекреации Анна Романова рассказала, что туроператор угодил в скандал во время полета клиентов в Египет, когда пилот из-за конфликта некоторых пассажиров с бортпроводницей пригрозил туристам тюрьмой.

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