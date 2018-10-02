''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России

Британский фонд Calvert 22 попросил фотографов представить свой взгляд на Восточную Европу, Балканы, Россию и Центральную Азию. В этом году снимки демонстрируют разруху и запустение.

Победителя конкурса объявят 11 октября. Он получит 1 тысячу фунтов стерлингов. Об этом сообщает "Сalvert22.org".

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель одного из популярнейших в Украине туристических клубов "Добре поїхали" Ярослав Козак рассказал, как изменился туризм в стране после аннексии Крыма Россией. Лидером по развитию различных туристических направления стала Херсонская область.