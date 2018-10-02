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''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России

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Британский фонд Calvert 22 попросил фотографов представить свой взгляд на Восточную Европу, Балканы, Россию и Центральную Азию. В этом году снимки демонстрируют разруху и запустение.

Победителя конкурса объявят 11 октября. Он получит 1 тысячу фунтов стерлингов. Об этом сообщает "Сalvert22.org".

''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
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''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
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''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
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''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
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''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России
''Разруха и запустение'': фотографы показали ''былое величие'' Украины и России

Как ранее писал OBOZREVATEL, основатель одного из популярнейших в Украине туристических клубов "Добре поїхали" Ярослав Козак рассказал, как изменился туризм в стране после аннексии Крыма Россией. Лидером по развитию различных туристических направления стала Херсонская область.

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