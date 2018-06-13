Как избежать неприятностей в путешествии: топ-6 советов

Многие отказываются путешествовать из-за страха. Это не безосновательно, так как болезни, ДТП, грабежи и прочие неприятности действительно случаются с туристами.
Но все это бывает достаточно редко и скорее всего не приключится с вами.
Блогер-путешественник Орест Зуб пишет, как уберечь себя от популярных опасностей во время путешествия.
Разбой.
В крупных городах “плохие парни” часто грабят туристов. Обычно их интересуют только ваши вещи, причинять физический вред они не хотят. Но при этом грабители могут угрожать оружием и всячески демонстрировать свою силу.
Чтобы уберечь себя, в первую очередь, не стоит гулять в подозрительных и неизвестных вам районах. А если вы уже забрели в такое место и встретили грабителя, то отдайте ему все, что он захочет. Здоровье важнее материальных ценностей.
Воровство.
Если ваши вещи украли из гостиничного номера, или же просто украли телефон и кошелек, значит они были недостаточно хорошо спрятаны.
Чтобы уберечь себя, необходимо забирать все самое ценное с собой, например, носить деньги и документы в поясном кошельке.
Финансовые махинации.
Если вам приходят уведомления о том, что с вашей карты снимают деньги, но вы сами этого не делаете, то попытайтесь вспомнить не давали ли вы ее третьим лицам.
Чтобы уберечь себя можно просто, снимать достаточное количество налички и только в банковских отделениях, а также не передавать свою карту никому в руки.
Пищевое отравление.
Пищевое отравление очень популярная “неприятность” у туристов, так как очень часто им приходится есть на ходу. Фаст-фуд может привести к весьма серьезным последствиям: от нескольких испорченных дней, до летального исхода.
Чтобы уберечь себя, необходимо есть простые продукты и делать это там, где вы видите большое количество туристов.
Вирусы и бактерии.
Подхватить что-то в экзотической стране - просто, если не обращать внимания на элементарные правила безопасности.
Чтобы уберечь себя, достаточно сделать прививки от большинства заболеваний. Желательно еще и иметь страховку, так как в большинстве стран отсутствует бесплатная медицина, а один день в больнице может обойтись в крупную сумму.
Физическое истощение.
Путешествия часто бывают сложными и изнурительными. Смена часовых поясов, перелет, высокая или низкая температура не очень хорошо влияют на организм.
Чтобы уберечь себя достаточно пить больше двух литров воды в день, хорошо кушать и спать.
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