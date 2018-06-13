Как избежать неприятностей в путешествии: топ-6 советов

Многие отказываются путешествовать из-за страха. Это не безосновательно, так как болезни, ДТП, грабежи и прочие неприятности действительно случаются с туристами.

Но все это бывает достаточно редко и скорее всего не приключится с вами.

Блогер-путешественник Орест Зуб пишет, как уберечь себя от популярных опасностей во время путешествия.

Разбой.

В крупных городах “плохие парни” часто грабят туристов. Обычно их интересуют только ваши вещи, причинять физический вред они не хотят. Но при этом грабители могут угрожать оружием и всячески демонстрировать свою силу.

Чтобы уберечь себя, в первую очередь, не стоит гулять в подозрительных и неизвестных вам районах. А если вы уже забрели в такое место и встретили грабителя, то отдайте ему все, что он захочет. Здоровье важнее материальных ценностей.

Воровство.

Если ваши вещи украли из гостиничного номера, или же просто украли телефон и кошелек, значит они были недостаточно хорошо спрятаны.

Чтобы уберечь себя, необходимо забирать все самое ценное с собой, например, носить деньги и документы в поясном кошельке.

Финансовые махинации.

Если вам приходят уведомления о том, что с вашей карты снимают деньги, но вы сами этого не делаете, то попытайтесь вспомнить не давали ли вы ее третьим лицам.

Чтобы уберечь себя можно просто, снимать достаточное количество налички и только в банковских отделениях, а также не передавать свою карту никому в руки.

Пищевое отравление.

Пищевое отравление очень популярная “неприятность” у туристов, так как очень часто им приходится есть на ходу. Фаст-фуд может привести к весьма серьезным последствиям: от нескольких испорченных дней, до летального исхода.

Чтобы уберечь себя, необходимо есть простые продукты и делать это там, где вы видите большое количество туристов.

Вирусы и бактерии.

Подхватить что-то в экзотической стране - просто, если не обращать внимания на элементарные правила безопасности.

Чтобы уберечь себя, достаточно сделать прививки от большинства заболеваний. Желательно еще и иметь страховку, так как в большинстве стран отсутствует бесплатная медицина, а один день в больнице может обойтись в крупную сумму.

Физическое истощение.

Путешествия часто бывают сложными и изнурительными. Смена часовых поясов, перелет, высокая или низкая температура не очень хорошо влияют на организм.

Чтобы уберечь себя достаточно пить больше двух литров воды в день, хорошо кушать и спать.

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