"Распухшие суставы и температура": звезда "Орла и Решки" рассказала о своей опасной болезни

32-летняя ведущая шоу "Орел и решка. Шопинг" Мария Ивакова рассказала о том, как заразилась страшной инфекцией. Так, после съемок в Доминикане она почувствовала недомогание, но не предала этому значения.

Ивакова отметила, что покрылась красной сыпью, списала это на аллергию и продолжила работать. Ведущая забила тревогу, когда у оператора появились те же симптомы, пишет Сosmo.ru.

"Дело запахло жареным, и я предположила, что у нас обоих инфекция. Учитывая, что романов с оператором мы не крутили, оставалось думать, что нас укусил комар. А еще на тот момент в Доминикане была эпидемия лихорадки Зика, и я все-таки решила пойти к врачу. В итоге я провела несколько дней в боксе, получала еду через окошко и шутила с уборщицами в скафандрах. Мы с продюсером по телефону строили планы побега,но отпустили меня только тогда, когда распухшие суставы на руках перестали болеть и температура опустилась до 37", — сообщила Ивакова.

Как ранее писал OBOZREVATEL, комедийный украинский ведущий Майкл Щур прокомментировал запрет въезда в Украину на три года скандальной российской телеведущей, звезде тревел-шоу "Орел и Решка. Перезагрузка" Анастасии Ивлеевой.

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