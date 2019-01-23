Раскрыты секретные правила поведения в самолете

Стюардесса рассказала о секретных правилах, которые стоит соблюдать пассажирам самолета, чтобы завоевать расположение бортпроводников и не поссориться с ними.

В первую очередь не следует жаловаться на турбулентность, пишет "Daily Mail".

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"Как бы мне ни хотелось управлять природными силами, я не могу изменить ненастную погоду. Мы никогда не знаем, как долго будет продолжаться турбулентность", — говорит стюардесса Белинда.

Также она порекомендовала всегда брать с собой запасную ручку, чтобы заполнить миграционную форму и не отвлекать стюардесс.

"У нас нет 300 ручек для каждого пассажира, поэтому запаситесь одной дополнительной, чтобы поделиться ей с попутчиком", — добавила Белинда.

Бортпроводница посоветовала никогда не засыпать на полу в проходе и постараться не занимать уборную надолго.

"Мы все знаем, что на высоте 10 тысяч метров происходят различные казусы, но постарайтесь быстро освобождать туалет, ведь это общественное пространство", - говорит стюардесса.

Также Белинда попросила всегда заранее готовить посадочный талон перед посадкой в самолет и держать закрытыми шторки иллюминаторов, если пассажиры в салоне спят.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводница американской авиакомпании United Airlines раскрыла тайны личной жизни стюардесс 1950-1960-х годов. 93-летняя Этель Паттисон рассказала, что членам экипажа было непозволительно состоять в браке.

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