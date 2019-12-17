Раскрыта тайна загадочных каменных голов на острове Пасхи

Американские ученые провели исследование и выяснили, что истуканы Моаи с острова Пасхи в Тихом океане, которых вырубали древние рапануйцы, делали землю более плодородной.

К такому выводу эксперты пришли изучив химический состав базальтовой породы, из которой делались статуи. В них содержалась высокая концентрация кальция и фосфора, являющихся ключевыми элементами для выращивания растений и получения высокого урожая. Об этом сообщает Phys.org.

Фото: info.sibnet.ru

Таким образом, истуканы "выполняли функцию удобрений". Однако исследователи заявляют, что с таким же успехом можно было удобрять поля и просто вулканической породой, размолотой на мелкие части.

Фото: haydzayn.com

Отметим, Моаи были воздвигнуты коренными жителями острова, которые прибыли туда в IX—X веках из Восточной Полинезии. Считается, что статуи изготовлены между 1250 и 1500 годами. Материалом служили породы из каменоломни потухшего вулкана Рано Рараку.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что побережье острова Пасхи и расположенные там древние статуи могут быть затоплены в ближайшие десятилетия из-за роста уровня океана, вызванного глобальным потеплением.

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