Райский уголок: в США построили идеальный лесной дом на холме. Фото

В США архитекторы построили посреди леса райский уголок для тех, кто хочет быть рядом с природой и не отказывается от современных технологий.

Компания Kieran Timberlake свела небольшое ранчо с основным домиком и двумя помещениями для гостей всего в нескольких часах езды от Сан-Франциско, пишет Maximum.fm.

Дом назвали Высокое ранчо (High Horse Ranch). Он позволяет жителям любоваться природой практически со всех сторон. Что касается дизайна, то архитекторы придерживались минимализма и современности, объединив элементе дерева и яркий декор.

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