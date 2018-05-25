Работа за границей: названы пять главных опасностей для украинцев

Журналисты реалити-шоу "Заробітчани", которое выходит на "Новом канале", Алина Мысечко и Анастасия Кошман во время онлайн-конференции рассказали, чем опасны заработки в Америке и Азии.

Круглосуточная работа

Настя Кошман:

Если вы хотите воплотить american dream – жить и работать в Нью-Йорке, будьте готовы пахать 24 часа в сутки. Этот мегаполис никогда не спит.

Я встречала девушек, которые днем трудятся горничными или нянями, а по ночам моют посуду в барах или ресторанах. Так что те, кто мечтают переехать в США, чтобы жить на Манхеттене, бегать по утрам в Централ парке, а вечера проводить в кафе с друзьями, могут сильно разочароваться.

Настя Кошман

Дорогое жилье

Алина Мысечко:

Есть стереотип, что в Азии все очень дешево. Многие думают, что перелет туда – это самая большая статья расходов. На самом деле это не совсем так. Конечно, цены не такие заоблачные, как в США, но жить совсем бесплатно тоже не стоит рассчитывать.

Дешевое жилье – это просто крыша над головой безо всяких удобств в бедном поселке. Такие "апартаменты" стоят около 15 долларов в сутки. Квартира в районе Макати (культурный и бизнес-центр Филиппин) обойдется около 400-500 долларов. При этом средняя зарплата на островах 200-300 долларов.

Настя Кошман:

Снять обычную небольшую квартиру в центре Нью-Йорка стоит около 3000 долларов. Арендовать жилье в Бруклине (относительно недорогом районе) – около 1500. Чтобы месяц прожить в Нью-Йорке, не особенно шикуя, нужно не меньше 3000 долларов.

Экзотическая или "пластиковая" еда

Алина Мысечко:

Азиаты едят слишком непривычные для нас блюда: червей, моллюсков, личинок, жаренные куриные головы, пьют цветочный сок. Поэтому наша команда, как правило, весь день была голодной, а ночью, после съемок, ела вермишель быстрого приготовления и овсянку, которой запаслась в Киеве.

Настя Кошман:

В американских супермаркетах продукты делятся на органические ит неорганические. Ненатуральные – по доступным ценам, но есть их совершенно невозможно. Я не могла поверить в это. Вот на вид овощи, как овощи, а вкуса совершенно нет.

Языковой барьер

Алина Мысечко:

У меня хороший английский. Поэтому опасений по поводу языкового барьера не было. И, как оказалось, зря. В Азии мало кто говорит на английском, хотя на Филиппинах он и считается вторым государственным. Приходилось постоянно "играть в крокодила" с местными, все объяснять жестами.

Алина Мысечко

Недобросовестные работодатели

Настя Кошман:

Часто ли нас "кидали" работодатели? Постоянно! Мы списывались из Киева, заранее оговаривали все условия, и в последний момент получали отказ. Взяли другого человека, передумали открывать вакансию или еще какой-то форс-мажор.

Представьте себе: вы одни в чужой стране, без работы. Что делать? Выкручивались на ходу: заходили во все заведения подряд и спрашивали свободные вакансии. На это уходило много времени и сил. Но к этому тоже нужно быть готовым.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о необычных местах Турции.