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Пьяный турист взорвал секс-куклу в самолете

2.1тЧитать новость на украинском

Во французском аэропорту города Тулуза экстренно приземлился лайнер авиакомпании Jet2 из-за "агрессивного" пьяного туриста, который взорвал на борту секс-куклу.

Самолет направлялся из Белфаста на Ибицу, сообщает The Sun.

С лайнера дебошира сняли полицейские. Паспортные данные туриста внесли в черный список, и теперь мужчина пожизненно не сможет воспользоваться услугами авиакомпании.

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Представители-юристы Jet2 также отметили, что будут настаивать на привлечении дебошира к ответственности.

Как сообщал Obozrevatel Travel, "Боинг" американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в Ирландии из-за записки с угрозами в туалете.

Место
ФранцияТулуза
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