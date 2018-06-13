Пьяный турист взорвал секс-куклу в самолете

Во французском аэропорту города Тулуза экстренно приземлился лайнер авиакомпании Jet2 из-за "агрессивного" пьяного туриста, который взорвал на борту секс-куклу.

Самолет направлялся из Белфаста на Ибицу, сообщает The Sun.

С лайнера дебошира сняли полицейские. Паспортные данные туриста внесли в черный список, и теперь мужчина пожизненно не сможет воспользоваться услугами авиакомпании.

thesun.co.uk

Представители-юристы Jet2 также отметили, что будут настаивать на привлечении дебошира к ответственности.

Как сообщал Obozrevatel Travel, "Боинг" американской авиакомпании United Airlines экстренно приземлился в Ирландии из-за записки с угрозами в туалете.