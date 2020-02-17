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17 февраля • обновлено в 10:11
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Путешествия по знаку зодиака: куда ездить в 2020

1.3т

2020 год для любителей путешествий станет годом перезагрузки.

Об этом профильному австралийскому порталу о туризме Travel+Leisure рассказала астролог Пиа Леманн.

В этом году водным знакам (Рак, Рыбы и Скорпионы) она рекомендует проводить больше времени на пляже или вообще отправиться в отдаленные и уединенные места.

Путешествия по знаку зодиака: куда ездить в 2020

pixabay.com

Огненные знаки (Стрелец, Овен, Лев), напротив, должны выбирать активные приключения, вроде альпинизма, треккинга и прочих экстремальных видов туризма на свежем воздухе.

Что касается земных знаков (Козерог, Телец, Дева), им лучше побаловать себя изысканными гастротурами, отдохнуть в местах с термальными водами и спа, уделяя особое внимание своему здоровью.

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