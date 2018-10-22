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Пролетели около 30 метров: на Кипре произошел смертельный инцидент с россиянами

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На Кипре погибли двое россиян, сорвавшись на автомобиле с обрыва.

Как сообщает местный портал Cyprus Mail, 58-летний мужчина-водитель и его 48-летняя спутница пролетели около 30 метров и ударились о каменистый пляж.

Согласно источнику, морская полиция доставила пострадавших в больницу города Пафос, где врачи констатировали смерть туристов в результате травм, несовместимых с жизнью.

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Отмечается, что машина была взята парой в аренду.

Напомним, что недавно в США трагически погибла 30-летняя русскоязычная модель, некогда "Мисс Калифорния" Яна Лаврентьева. Отвлекшись на проезжей части на неудобную обувь, девушка стала жертвой внедорожника.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стало известно о смерти туриста в Карпатах.

Место
Кипр
Объекты
туризмпутешествия
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