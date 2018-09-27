Природа вернулась на 200 лет назад: чем и как живет современный Чернобыль

Чернобыльская зона отчуждения превратилась сегодня в уникальную туристическую локацию, которая, к тому же, вызывает особый интерес зарубежных туристов, привлекает их не меньше чем тот же город Львов. Количество посетителей Зоны с природой, состояние которой вернулось на 200 лет назад, растет с каждым годом.

Об этом журналистам "Укринформа" рассказал председатель Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) Виталий Петрук.

Фото: 5.ua

Согласно статистике, количество туристов, посетивших зону отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС в прошлом году составляло около 50 тыс. Среди них большая часть (70%) - иностранцы.

"В прошлом году был определенный рекорд - около 50 тыс. Посетителей. В этом году уже можно говорить, что их будет еще больше", - подчеркнул он.

При этом Петрук уточнил, что в случае с посещением Зоны говорить стоит не о туристах, а о посетителях.

"Я бы не говорил о туристах или туристическое направление. Все-таки это закрытая зона, потенциально опасна для такого обычного туризма. Мы называем этих людей посетителями", - добавил он.

Фото: 5.ua

Ввиду того, что Чернобыль стал одним из главных объектов целевого интереса для иностранных туристов в Украине, Агентство сегодня активно работает над совершенствованием инфраструктуры, чтобы посещение зоны было комфортным. Например, в начале октября на КПП "Дитятки" планируется открытие информационного центра для посетителей.

"Относительно гостиниц, ресторанов - то этим должен заниматься не государство, а бизнес. Но это уже развивается", - упомянул Петрук.

Что же касается безопасности туристов, он заверил, что при соблюдении правил поведения в Зоне опасности для посетителей нет.

После создания Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника, куда вошли 80% зоны, эта территория будет развиваться как природный резерват, с ограниченным доступом человека. Остальные зоны, районы в непосредственной близости от ЧАЭС - это территория специального промышленного использования.

Фото: 5.ua

"По оценке специалистов, природа в зоне отчуждения вернулась к тому состоянию, которое было 200 лет назад. Даже к созданию биосферного заповедника антропогенное воздействие человека здесь имел место лишь на около 5-7% территории, остальные зоны принадлежала сама себе и развивалась по своим процессами", - рассказал Петрук.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в июне в Чернобыле вспыхнул пожар возле самого опасного участка.