Главная Новости
3 марта • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Приключение письма в бутылке из Германии стало вирусной историей

1.8т

История письма в бутылке, которое за семь лет проделало путь от Германии до Новой Зеландии, поразило соцсети.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Бутылку с посланием бросили в реку Рейн дети еще в 2013 году, а зимой этого года им неожиданно пришел ответ, сообщил в Facebook их отец, житель Бонна Кристиан Гогос.

Записку, которая преодолела тысячи километров, прислали назад жители Окленда.

Приключение письма в бутылке из Германии стало вирусной историей

pixabay.com

Обратного адреса они не оставили, и Гогос призвал пользователей соцсетей помочь ему разыскать отправителей, которые не поленились ответить на письмо в бутылке.

Пост получил огромный резонанс в сети. Он собрал тысячи перепостов и множество комментариев.

Удобные и дешевые авиаперелеты, чтобы путешествовать по миру, легко найти на aviasales.ua.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
4
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги