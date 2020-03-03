Приключение письма в бутылке из Германии стало вирусной историей

История письма в бутылке, которое за семь лет проделало путь от Германии до Новой Зеландии, поразило соцсети.

Об этом сообщает Lenta.ru.

Бутылку с посланием бросили в реку Рейн дети еще в 2013 году, а зимой этого года им неожиданно пришел ответ, сообщил в Facebook их отец, житель Бонна Кристиан Гогос.

Записку, которая преодолела тысячи километров, прислали назад жители Окленда.

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Обратного адреса они не оставили, и Гогос призвал пользователей соцсетей помочь ему разыскать отправителей, которые не поленились ответить на письмо в бутылке.

Пост получил огромный резонанс в сети. Он собрал тысячи перепостов и множество комментариев.

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