Хорватия попала в "красную" зону: как быть украинцам, которые вернулись с отдыха

После попадания Хорватии в "красную" зону по распространению коронавируса приезжающим в Украину придется пойти на самоизоляцию.

Это коснется и украинских туристов, пишет "РБК-Украина". Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон был опубликован Министерством здравоохранения.

Таким образом, украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома".

Выйти из изоляции досрочно можно после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме того, в "красном" списке – Албания и Черногория. Туристам, которые вернулись из этих стран, придется придерживаться таких же правил.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL: