Хорватия попала в "красную" зону: как быть украинцам, которые вернулись с отдыха

Хорватия попала в "красную" зону для украинцев. The Daily Beast

После попадания Хорватии в "красную" зону по распространению коронавируса приезжающим в Украину придется пойти на самоизоляцию.

Это коснется и украинских туристов, пишет "РБК-Украина". Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон был опубликован Министерством здравоохранения.

Таким образом, украинские граждане и иностранцы при въезде в Украину из Хорватии будут обязаны проходить самоизоляцию с применением приложения "Дій вдома".

Выйти из изоляции досрочно можно после получения отрицательного ПЦР-теста на COVID-19.

Кроме того, в "красном" списке – Албания и Черногория. Туристам, которые вернулись из этих стран, придется придерживаться таких же правил.

Напомним, Министерство здравоохранения Украины 30 августа обновило список стран "красной" и "зеленой" зон по заболеваемости COVID-19. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на утро воскресенья, 30 августа, в Украине официально подтверждены 119 094 случая коронавирусной инфекции. Из них 2096 – выявлены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли 2527 человек, а 56 734 пациента полностью побороли болезнь.

В Киеве за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось еще на 109 человек, девять пациентов умерли. Среди инфицированных – шесть медиков.

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