Придется платить больше: в Египте озвучили странное решение для туристов

В Египте планируют ввести новый налоговый сбор для туристов, а именно увеличить аэропортовый сбор на вылет из государства.

Аэропортовый сбор в египетских городах пересмотрят впервые с 2013 года, пишут "Аргументы и факты" со ссылкой на местное издание Veto.

Так, все пассажиры международных регулярных и чартерных рейсов, которые вылетают из аэропортов Египта, будут вынуждены платить дополнительно 25 долларов (практически 700 гривен).

Рpixabay

По данным египетской службы статистики, туристы в 2018 году принесли стране 12 млрд долларов. Прошлый год стал для данной отрасли самым успешным за последние восемь лет. В 2019 году Египет ждет прибытия 11,7 млн туристов.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Египта решили оградить бетонным забором популярный курортный город Шарм-эль-Шейх.

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