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При смерти: во Вьетнаме произошла трагедия с туристами

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Во Вьетнаме лодка с десятками туристов из Китая перевернулась в море. Трагедия произошла у города Нячанг (провинция Кханьхоа).

В момент происшествия на борту судна находился 21 гражданин Китая. Об этом генеральное консульство Китая в Хошимине сообщило изданию CGTN.

При смерти: во Вьетнаме произошла трагедия с туристами

В результате один пассажир погиб, а другого пострадавшего нашли в критическом состоянии и немедленно госпитализировали. Остальных туристов удалось спасти. На данный момент местные власти расследуют причины инцидента.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Индии шесть туристов разбились на машине по дороге в город Нарканд. Четыре человека погибли, двое получили ранения. Инцидент произошел, когда автомобиль с шестью мужчинами упал в ущелье глубиной 200 метров на магистрали города Шимла, штат Химачал-Прадеш.

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