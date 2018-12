При смерти: во Вьетнаме произошла трагедия с туристами

Во Вьетнаме лодка с десятками туристов из Китая перевернулась в море. Трагедия произошла у города Нячанг (провинция Кханьхоа).

В момент происшествия на борту судна находился 21 гражданин Китая. Об этом генеральное консульство Китая в Хошимине сообщило изданию CGTN.

В результате один пассажир погиб, а другого пострадавшего нашли в критическом состоянии и немедленно госпитализировали. Остальных туристов удалось спасти. На данный момент местные власти расследуют причины инцидента.

