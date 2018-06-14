"Повисли в воздухе над креслами": истории пассажиров падающего самолета

Лайнер авиакомпании Qantas, который следовал из Лос-Анджелеса в австралийский город Мельбурн, находился в свободном падении над Тихим океаном в течение 10 секунд.

В момент инцидента на борту находились 484 пассажира, некоторые из них рассказали о своих ощущениях, пишет Lenta.ru.

"Это случилось примерно спустя два часа после вылета из Лос-Анджелеса. Внезапно наш самолет сильно затрясло, а затем он просто начал падать. Это длилось около 10 секунд", — поделилась пассажирка Жанель Уилсон.

"Многие были не пристегнуты и повисли в воздухе над креслами. Возникло ощущение, что ты только что был на пике американской горки, а сейчас летишь вниз", — добавила она.

По словам девушки, все ее попутчики были жутко напуганы и думали, что самолет разобьется.

Пилотам удалось стабилизировать авиалайнер, а из путешественников и персонала никто не пострадал. Эксперты воздушной безопасности считают, что воздушный вихрь, в который попал лайнер, возник из-за пролетающего неподалеку другого самолета. Однако представитель Qantas заявил, что стандартов расстояния между воздушными суднами нарушено не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, во французском аэропорту города Тулуза экстренно приземлился лайнер авиакомпании Jet2 из-за "агрессивного" пьяного туриста, который взорвал на борту секс-куклу.