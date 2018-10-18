Посвящен всем детям на планете: туристы показали уникальную скульптуру Швеции

В одном из двориков Гамла Стана (старой части Стокгольма) находится самая маленькая скульптура Швеции - Мальчик, смотрящий на Луну. Местные жители называют его Olle и верят в то, что он обладает необычной способностью возвращать людей в Стокгольм.

Как рассказали пользователи Facebook-страницы "Путешествия по миру", скульптура высотой всего в 15 см символизирует детские воспоминания и посвящена всем детям на планете.

Фото: facebook.com/groups/894542247323081

"Olle появился в Стокгольме в 1967 году. Хотя "родился" он гораздо раньше - в 1954. Создал его шведский скульптор Лисс Эрикссон", - рассказали туристы.

Фото: facebook.com/groups/894542247323081

"Зимой мальчик едва ли не каждую неделю меняет наряды - заботливые горожане и туристы надевают на него крошечные вязаные шапочки и шарфики. Но в тот день он был без шапочки - середина октября порадовала совершенно летней погодой", - продолжили они.

Фото: facebook.com/groups/894542247323081

"Считается: если погладить малыша по голове и оставить ему на память маленький подарочек - монетку, конфетку или даже игрушку - непременно вернешься в Стокгольм. Говорят, это срабатывает на все 100%. Мы, конечно, тоже погладили его макушку, отполированную тысячами рук. Потому что вернуться в Стокгольм очень хочется - мы не успели почувствовать город. А он, безусловно, заслуживает очень внимательного изучения", - добавили путешественники.

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