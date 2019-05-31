"Порезы, шрамы, боль": на популярном курорте в Турции произошло ЧП с ребенком из России

В Турции 5-летний ребенок российских туристов упал с балкона из-за лопнувшего стекла и разбил подбородок.

Об этом рассказал отец пострадавшей девочки Владислав Копица на своей странице в Facebook, предоставив снимки из отеля.

"Василиса, 5 лет, села на корточки у ограждающего стекла и смотрит, как внизу люди фотографируются с пиратом, на плече которого сидит попугай. Устала сидеть, встает опираясь на ограждающее каленое стекло. Хлопок, стекло разлетается на мелкие куски, основная часть осыпается вниз и через мгновение Василисы нет на втором этаже, она уже на земле", – рассказал мужчина.

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Facebook / Владислав Копица

Он рассказал, что дочку госпитализировали. Копица к вечеру прилетел в Турцию из Москвы, чтобы узнать, что с девочкой.

"Порезы, шрамы, боль, усталость, а я сижу и думаю – Слава Богу. Представитель отеля мне: "Нам надо поговорить". Хорошо, заселюсь в отель, подойду к 15 часам. В 15 часов, представитель отеля: "Мы вам готовы предоставить ужин в ресторане и беседку на море, если вы будете жаловаться, мы вынуждены будем обратиться в полицию за несоблюдение вашим ребенком мер безопасности", – описал мужчина ситуацию, добавив, что поедет с семьей в отделение полиции.

Снимок из отеля Facebook / Владислав Копица

Снимок из отеля со второго этажа Facebook / Владислав Копица

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на курорте "Игора" в Ленинградской области обрушились строительные леса, в результате чего пострадали семь человек.

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