Популярный в Украине лоукост резко повысил цены: сколько будем платить

Венгерский лоукостер Wizz Air, который работает и в Украине, существенно увеличил плату на услуги приоритетной посадки, а также поднял цену на регистрируемый багаж.

Стоимость WIZZ Priority (приоритетной посадки) претерпела относительно незначительных изменений, пишет Lowcostavia.com.ua. Ранее цена составляла от 5 до 15 евро, а сейчас — от 5 до 17 евро.

За новый тип регистрированного багажа до 10 кг теперь придется платить значительно больше. Так, малый регистрируемый багаж у Wizz Air до недавнего времени стоил от 7 до 12 евро, а теперь компания подняла цену до 9-27 евро.

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Точная стоимость зависит от направления и даты путешествия. Соответственно, за регистрируемый багаж у Wizz Air придется платить минимум на 2 евро больше, в некоторых случаях разница может достигать и 15 евро. Изменения уже вступили в силу.

Иллюстрация. Лоукост в Украине georgianpress.ge

Как писал OBOZREVATEL, недавно авиакомпании Wizz Air и Ryanair заявляли, что в ближайшее время расширят маршруты в Украине.

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