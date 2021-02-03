Популярный тайский остров планирует открыть границы для вакцинированных туристов

Популярный тайский остров Пхукет с октября 2021 года планирует начать принимать вакцинированных туристов. Так, их освободят от прохождения 14-дневного карантина.

К 1 сентября на курорте планируют сделать прививки от коронавируса 70% населения. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Как стало известно, также Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины Sinovac Biotech.

Кроме того, власти острова отметили, что они не могут больше ждать, иначе не выживут. По их словам, если они пропустят зимний сезон 2021/2022, то потеряют еще один год.

В результате из-за этого правительство готовится принять "План 1 октября". Так, вакцинированные туристы смогут въезжать на остров без необходимости прохождения карантина.

Напомним, также известно, что в Таиланде собираются упростить въезд туристам – власти намерены вернуть туристические визы по прибытии в страну. Визы будут доступны туристам из 56 стран. Также будет увеличен срок их действия с 30 до 45 дней. К слову, сейчас Таиланд выдает лишь долгосрочные визы TR и STV.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Таиланде обнаружили почти идеально сохранившийся скелет кита, которому предположительно от 3 до 5 тыс. лет.