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Популярный среди туристов курорт в Турции всколыхнуло мощное землетрясение

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В четверг, 8 августа популярный среди туристы турецкий город Денизли всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8.

По данным сайта Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 11:39 по местному времени, передает Анадолу.

Денизли

Денизли

pixabay

Эпицентр был расположен на расстоянии 8,19 километра от бухты Кушадасы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,47 километра.

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Популярный среди туристов курорт в Турции всколыхнуло мощное землетрясение

Данных о разрушениях или жертвах, а также об угрозе цунами пока нет. Тем временем, издание Yeni Şafak сообщает о землетрясении магнитудой в 6,5. Однако Геологическая служба США информацию не подтвердила.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мощное землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов индонезийский остров Бали, в результате чего пострадали семь человек. Позже туристов в Афинах также перепугало несколько землетрясений, из-за чего люди выбегали из зданий.

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Место
Турция
Теги
туризм путешествия
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да… Похоже, Зеленский переплюнет Порошенко - в присутствии Петра Алексеевича люди всего лишь в обморок хлопались, а от вида Владимира Александровича сперва затрясло Ангелу Меркель, а теперь, вишь-ты - вообще всех турок сразу, вместе со страной… :)
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