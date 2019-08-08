Популярный среди туристов курорт в Турции всколыхнуло мощное землетрясение

В четверг, 8 августа популярный среди туристы турецкий город Денизли всколыхнуло землетрясение магнитудой 5,8.
По данным сайта Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), подземные толчки были зафиксированы в 11:39 по местному времени, передает Анадолу.
Денизли
pixabay
Эпицентр был расположен на расстоянии 8,19 километра от бухты Кушадасы. Очаг подземных толчков залегал на глубине 18,47 километра.
Данных о разрушениях или жертвах, а также об угрозе цунами пока нет. Тем временем, издание Yeni Şafak сообщает о землетрясении магнитудой в 6,5. Однако Геологическая служба США информацию не подтвердила.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно мощное землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов индонезийский остров Бали, в результате чего пострадали семь человек. Позже туристов в Афинах также перепугало несколько землетрясений, из-за чего люди выбегали из зданий.
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