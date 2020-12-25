Популярный курорт в Таиланде опустел из-за фейка о коронавирусе

Остров Пхукет в Таиланде опустел из-за фейковой информации о вспышке коронавируса.

Об этом сообщает издание The Thaiger. По данным инсайдеров, население курортной провинции впало в панику из-за нескольких постов в Facebook о том, что инфекцию выявили у родителей ученика одной из местных школ. После этого в сети появилось другое сообщение, в котором говорилось уже якобы о 21 случае заражения.

Когда новости об этом были опубликованы в СМИ, на Пхукете закрылось 15 школ, а жители провинции заперлись в своих домах и практически перестали выходить на улицу. Некоторые тайцы, опасаясь заражения, поспешили покинуть остров.

Позднее Управление здравоохранения Пхукета подтвердило один случай заболевания коронавирусом, но опровергло новость о вспышке. Выяснилось, что пост о двух десятках заражений, подкрепленный подробными графиками роста заболеваемости, датирован апрелем 2020 года.

Также власти Пхукета заявили, что усилили меры безопасности на острове на время новогодних и рождественских праздников. В частности, там отменили ряд крупных праздничных мероприятий, на две недели закрыли пешеходную улицу Бангла Роад, в ресторанах и развлекательных заведениях запретили проведение шоу, танцев, а также караоке.

Как сообщал OBOZREVATEL, на курортах Египта запретили проводить новогодние вечеринки. Нарушителям будут грозить штрафы, а за соблюдением запрета будут следить "тайные уполномоченные" Минтуризма страны.