Популярный горнолыжный курорт Европы замело снегом: яркие фото

На протяжении нескольких дней в Австрии, Германии и Италии продолжаются сильные снегопады. Местами толщина снежного покрова достигает двух метров.

В результате ряд населенных пунктов оказался отрезан от внешнего мира. Отмечается, что в Тироле из-за лавины погиб 16-летний подросток из Австралии. Об этом сообщает "Daily Mail".

Популярный горнолыжный курорт Брей-Червиния оказалася под завалами снега. Туристы поделились снимками последствий непогоды в социальных сетях.

Австрийские курорты также пострадали из-за снега.

Good job us soft Brit’s don’t get this snow 😉⛄️ our friends in Austria are still getting trucks to us on time! 🚛 🍎 🍏 pic.twitter.com/vCG11QLuPs