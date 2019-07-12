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Популярные курорты Турции задыхаются от масштабного пожара: фото и видео ЧП

1.2т Читать материал на украинском

На курорте в Турции вспыхнул масштабный лесной пожар возле курортного города Бодрум.

По данным Hurriyet Daily News, популярные туристические города Фетхие и Даламан затянуло густым дымом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Есть угроза, что огонь может добраться до жилых районов Багла, который находится в 15 км к западу от Бодрума. Пожары вспыхнули еще 11 июля, однако ситуация усугубилась сильным ветром, из-за чего населенные пункты начали буквально задыхаться и 12 июля.

Пожар в Турции

Пожар в Турции

Anadolu Agency

Уточняется, что к тушению привлекли две автоцистерны, несколько отрядов пожарных и вертолеты, а также парамедиков. Спасатели всячески старались сдерживать пожар, однако пламя приблизилось к популярному туристическому городку Геджек.

Лесные пожары в Турции

Лесные пожары в Турции

Hurriyet Daily News

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Известно, что в провинции Мугла сгорело около 350 га леса и было повреждено здание отеля. Очаг находился в 60 километрах от курорта Фетхие, из-за чего было эвакуировано более 30 домов.

Популярные курорты Турции задыхаются от масштабного пожара: фото и видео ЧП
Популярные курорты Турции задыхаются от масштабного пожара: фото и видео ЧП
Популярные курорты Турции задыхаются от масштабного пожара: фото и видео ЧП

CNNTurk

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Место
Турция
Теги
пожар туризм путешествия
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