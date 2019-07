Популярные курорты Турции задыхаются от масштабного пожара: фото и видео ЧП

На курорте в Турции вспыхнул масштабный лесной пожар возле курортного города Бодрум.

По данным Hurriyet Daily News, популярные туристические города Фетхие и Даламан затянуло густым дымом (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Есть угроза, что огонь может добраться до жилых районов Багла, который находится в 15 км к западу от Бодрума. Пожары вспыхнули еще 11 июля, однако ситуация усугубилась сильным ветром, из-за чего населенные пункты начали буквально задыхаться и 12 июля.

Уточняется, что к тушению привлекли две автоцистерны, несколько отрядов пожарных и вертолеты, а также парамедиков. Спасатели всячески старались сдерживать пожар, однако пламя приблизилось к популярному туристическому городку Геджек.

Известно, что в провинции Мугла сгорело около 350 га леса и было повреждено здание отеля. Очаг находился в 60 километрах от курорта Фетхие, из-за чего было эвакуировано более 30 домов.

A large forest fire broke out in Turkey's western holiday resort Muğla on Wednesday. According to initial reports, 250 hectares of land were destroyed by the blaze but no reports of casualties have been reported. pic.twitter.com/yJR6XYHpy3