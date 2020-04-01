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1 апреля • обновлено в 12:54
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Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

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В Великобритании знаменитую голубую лагуну перекрасили из-за блогеров, нарушающих карантин ради фотографий.

Несмотря на то, что премьер-министр Борис Джонсон запретил гражданам выходить из дома, чтобы предотвратить распространение коронавируса, многие блогеры продолжили посещать заброшенный известняковый карьер в Харпур-Хилл. Об этом сообщает полиция Бакстона.

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Из-за яркого цвета воды это место прозвали голубой лагуной.

"Мы посетили место этим утром и использовали водный краситель, чтобы вода выглядела менее привлекательной. Это обычная тактика, которую мы используем для сокращения количества посещений", - говорится в сообщении.

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Популярное туристическое место испортили из-за нарушителей карантина. Фото

facebook.com/BuxtonSNT

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
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