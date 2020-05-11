Популярная среди украинцев страна назвала дату приема туристов

Уже с 1 июля 2020 года Греция официально начнет туристический сезон.

Однако в стране подготовили детальный план так называемой "осторожной перезагрузки туристического сектора" после выхода из карантина. Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местную прессу.

Известно, что в стране будут действовать строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов. Также ограничения затронут паромы и транспорт.

Греция назвала дату приема туристов pixabay.com

Также известно, что ношение маски для лица будет обязательным условием во всем транспорте как минимум до 15 июня. Также маски будет носить и персонал отелей.

Работников отелей будут поселять в отдельных комнатах, им каждый день будут измерять температуру, а места общего пользования будут регулярно дезинфицировать.

Кроме того, в местах общественного питания и вокруг бассейнов будут рекомендовать поддерживать безопасную дистанцию.

Также не исключается, что в страну будут пускать только тех туристов, которые прошли тест на COVID-19 и они имели негативный результат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Черногория заявила, что возобновляет туризм. Была обнародована точная дата.