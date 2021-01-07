Популярная авиакомпания создала новый класс в самолетах: в чем особенность

Известная авиакомпания Emirates представила новый класс обслуживания в самолетах – премиум-эконом, который разместится в лайнерах-гигантах Airbus A380. От обычного эконома он отличается комфортом – более широкими сидениями, пространством для ног и экранами на спинках всех кресел.

Пока установлен только один такой салон. Еще пять A-380 оборудуют в 2021 и 2022 годах. Также места нового класса оборудуют в Boeing 777X, поставки которых начнутся с 2023 года, пишет Avianews.

Премиум-эконом будет размещаться в носовой части первой палубы огромных лайнеров Airbus A-380, где смогут разместиться 56 пассажиров. В эконом-классе кресла пассажиров расположены по схеме 3+4+3, в новом премиум-экономе они будут располагаться по схеме 2+4+2.

Сидения стали шире, с большим пространством для ног. Стенка кресла оборудована экраном с диагональю 13,3 дюйма. Салон оснащен двумя отдельными туалетами.

На первом этапе Emirates будет предлагать пассажирам бесплатную замену эконома на премиум-эконом. О маршрутах, где появится возможность испытать новый класс мест в самолете, компания Emirates сообщит позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный курорт Шри-Ланка с 21 января открывает аэропорты для туристов. Коммерческие рейсы возобновятся уже 23 января. Отдыхающие смогут посетить множество интересных мест только с отрицательным тестом на коронавирус.