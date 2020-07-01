Польша возобновила авиаперелеты в Украину

Тимур Григоренко Новости 11:09, 1.07.2020 Обновлено: 11:30, 1.07.2020

В среду, 1 июля, Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.

Об этом говорят данные о прилетах на сайте аэропорта "Киев" (Жуляны).

Так, состоянием на 10:00 в украинскую столицу прибыли самолеты из Вроцлава, Варшавы и Кракова.

Расписание полетов
Аэропорт "Киев"

Напомним, что власти Польши с 17 по 30 июня ограничили международные авиаперелеты в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) 17 июня возобновил регулярное международное авиасообщение.

Ранее аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые стоит соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

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