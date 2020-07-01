Главная Новости
1 июля • обновлено в 11:29
МоваЯзык
Главная Блоги
Турция Турция Египет Египет Кипр Кипр Хорватия Хорватия Болгария Болгария Греция Греция Черногория Черногория Италия Италия Франция Франция Испания Испания Польша Польша

/ Новости

Польша возобновила авиаперелеты в Украину

1.2т
Читать материал на украинском

В среду, 1 июля, Польша возобновила воздушное сообщение с Украиной.

Об этом говорят данные о прилетах на сайте аэропорта "Киев" (Жуляны).

Так, состоянием на 10:00 в украинскую столицу прибыли самолеты из Вроцлава, Варшавы и Кракова.

Расписание полетов

Расписание полетов

Аэропорт "Киев"

Напомним, что власти Польши с 17 по 30 июня ограничили международные авиаперелеты в стране, из-за чего рейсы из Украины оказались под запретом.

Как сообщал OBOZREVATEL, аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского (Жуляны) 17 июня возобновил регулярное международное авиасообщение.

Ранее аэропорт "Борисполь" обнародовал список правил, которые стоит соблюдать пассажирам, чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина
Тег
аэропорт Жуляны
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Travel Новости

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 31 154.

    Вылечились: 14 082. Умерли: 889.

  • В мире заболели более 7,8 млн человек, погибли – более 432 тысяч.

  • Названы эпицентры коронавируса в Украине: свежие данные.

  • Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт на поставку новой вакцины от коронавируса, заказали 400 млн доз.

  • Израильский медик развеял мифы о "бесполезности" масок для защиты от COVID-19.

Поиск авиабилетов

Новости путешествий

Топ-публикации

Топ-блоги