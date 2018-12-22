Похищенная во время Второй мировой войны: США вернут Украине украденную ценность

В Украину из США вернется полотно художника Михаила Панина, вывезенное во время Второй мировой войны из Днепропетровского художественного музея.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в США в Facebook. "Посольство Украины в США вместе со Службой внешней разведки Украины в сотрудничестве с ФБР проводят процедуру возврата картины художника Михаила Панина "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной", которая во время Второй мировой войны была потеряна из Днепропетровского художественного музея и впоследствии оказалась в США", — говорится в сообщении.

Михаил Панин "Тайный выезд Ивана Грозного перед опричниной" Фото: Посольство Украины в США

Отмечается, что это первый результативный случай сотрудничества на официальном государственном уровне Украины и США по возвращению памятников культурного наследия, незаконно вывезенных за границу.

Также в посольстве уточнили, что сейчас идет финальный этап рассмотрения судом иска, по результатам которого картина должна быть официально возвращена в Украину.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киев вернули скульптуру "Материнство", которая исчезла с Березняков 40 лет назад. Памятник разыскали неравнодушные киевляне. Скульптура находилась на территории Дома творчества Союза художников Украины в Черниговской области.