В МИД дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин

Украинцам, которые решили путешествовать на карантине, нужно тщательно проверить информацию о возможности пересечения границы или транзита, а также тщательно следить за состоянием здоровья.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, Он дал советы тем, кто планирует вылет за границу:

свяжитесь с авиакомпанией, туристической фирмой или оператором, через которых забронирована поездка, и уточните актуальное состояние карантинных ограничений в стране, проверьте статус вашего бронирования;

свяжитесь с дипломатическим учреждением Украины в стране, а также с представительством этого государства в Украине;

убедитесь, что ваш страховой полис покрывает расходы, которые могут возникнуть в случае чрезвычайной ситуации, в частности инфицирования коронавирусом;

позаботьтесь о наличии дополнительных средств на случай чрезвычайной ситуации;

возьмите с собой необходимые лично вам медицинские препараты на случай вынужденной задержки за границей и проверьте состояние вашего здоровья перед поездкой.

Енин также советует проверить данные о возможности въезда или транзитного проезда через официальные источники, в частности с использованием интерактивной карты МИД.

Он подчеркнул: планируя поездку необходимо обратить внимание на количество активных случаев COVID-19 в стране. Статистика есть на сайте Минздрава.

"Изменения в порядке въезда в иностранные государства зависят не в последнюю очередь от развития эпидемической ситуации в Украине. Ответственность за соблюдение правил въезда в другие страны несут непосредственно сами путешественники", – добавил Енин.

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Скриншот

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, международная программа "Голубой флаг" отобрала 15 лучших пляжей в Украине, которые соответствуют мировым экологическим стандартам.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что не обязательно носить маску на пляже, не состоя в большом скоплении людей.