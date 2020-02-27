Подстригал ногти в самолете: мужчина вызвал омерзение у попутчиков

Пассажир неизвестного самолета вызвал омерзение у попутчиков, подстригая перед началом рейса ногти.

Так, соответствующим видео пользователя по имени Дэвид Ким поделилось издание The Sun. На нем видно, как одетый в белые шорты и голубую футболку мужчина пользуется маникюрным инструментом (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Фото: eligasht.com

Фото: The Sun

"Нет, ты продолжай. Пожалуйста, отстриги все ногти, пока мы в самолете", – описал Ким своего соседа на видео и добавил к подписи смайл, изображающий тошноту.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя бога об авиакатастрофе. Из-за поведения мужчины его пришлось высадить из авиалайнера.

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