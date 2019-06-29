Под Запорожьем туристы попали в смертельное ДТП: жуткие кадры

В Васильевском районе Запорожской области 28 июня произошло смертельное ДТП с туристами.

По данным областного управления Нацполиии, в результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести.

"28 июня примерно в 11:10 на автодороге Харьков-Симферополь, вблизи села Каменское Васильевского района произошло ДТП. Водитель автомобиля Daewoo Sens 1986 года рождения изменил направление движения влево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с транспортным средством Toyota Avensis", – сказано в сообщении.

Уточняется, что в ДТП погибли водитель Daewoo и его пассажирка 1990 года рождения. Ребенок 2016 рождения из этого авто был госпитализирован.

"С телесными повреждениями в медицинское учреждение доставили водителя автомобиля Toyota Avensis, жителя города Никополь 1972 года, и его пассажиров: женщин 1976 и 1997 годов рождения, а также мужчину 1998 года рождения и несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения", – добавили в полиции.

По данным группы "Это Запорожье" в Instagram, машины были на донецкой и днепровской регистрациях. В результате столкновения по дороге и обочине разлетелись во все стороны вещи, которые везли с собой отдыхающие.

"Открыто уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Продолжается досудебное расследование", – добавили в полиции.

instagram/its_zp

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Сочи столкнулись два автобуса с туристами, в результате чего пострадали 26 человек. Люди вынуждены были друг другу оказывать помощь, пока ехали медики.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.