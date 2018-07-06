"Как беженцы!" Украинцев заставили спать в аэропорту одной из стран ЕС

(Добавлен комментарий пассажира для OBOZREVATEL)

В аэропорту Вены (Австрия) отменили несколько рейсов компании Austrian Airlines в Украину.

"Вроде как из-за шторма/циклона. В том числе и на Киев", - написал на своей странице в Facebook один из пассажиров, киевлянин Алексей Якубин.

По его словам, отели в аэропорту переполнены, но хаоса нет и проблемы решают в организованном порядке.

"Международной компанией спим прямо в аэропорту. Почувствуй себя беженцем. В общем, приключение", - добавил Алексей.

Также он опубликовал фотографии, на которых люди спят на раскладушках в терминале аэропорта.

Позже Алексей рассказал OBOZREVATEL, что рейс был запланирован на 21:40 5 июля.

"Они постоянно оттягивали время, 3-5 минут и все будет известно. В итоге отменили рейс уже в 12 ночи. И не только на Киев", - отметил он.

Также киевлянин уточнил, что ему предлагали рейс с пересадкой в Праге, но после того как сам нашел логистику, он вернулся в столицу днем 6 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно более сотни украинских туристов застряли на испанском острове.