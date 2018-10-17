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/Журнал

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

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Пользователи сети назвали пятерку самых красивых мест, которые необходимо посетить туристу в Исландии, чтобы лучше всего познать страну.

Путешествия по Исландии - это всегда захватывающие приключения, однако туристы из Украины рекомендуют для начала посещать достопримечательности, которые находятся на небольшом расстоянии от столицы государства - города Рейкьявика. Фотографии и короткое руководство для путешественников опубликованы на Facebook-странице "Путешествия по миру".

"Перед тем, как лететь в Исландию, я прочитала много разных блогов, просмотрела фотографии и люди советовали смотреть на острове чуть ли не все. Действительно, в Исландии почти на каждом углу открывается непривычная для нас природа, но в целом, чтобы составить впечатление о стране достаточно посетить эти 5 мест", - написала подписчица паблика Марианна Ледок.

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Исландия

Facebook-страница "Путешествия по миру"

Девушка уточнила, что месяц путешествовала по Исландии и, исходя из собственного опыта, выделила следующую пятерку мест:

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1. Водопад Haifoss: второй по величине водопад в Исландии (122 метра)

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Facebook-страница "Путешествия по миру"

2. Треккинг Laugavegur

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Facebook-страница "Путешествия по миру"

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Facebook-страница "Путешествия по миру"

3. Черные пляжи возле города Вик (Vik)

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Facebook-страница "Путешествия по миру"

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4. Ледяная лагуна (Jokulsarlon)

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Facebook-страница "Путешествия по миру"

5. Горячая река — Hveragerdi

''Почти на каждом углу'': названы самые красивые места в Исландии

Facebook-страница "Путешествия по миру"

Также путешественница отметила, что в Исландии есть множество горячих источников, в которых приятно купаться и согреваться. Но именно горячая река - это что-то особенное.

Как сообщал OBOZREVATEL, пользователи запустили интересный туристический флешмоб, в рамках которого фотографируют и показывают снимки самых интересных рынков мира.

Место
Исландия
Объекты
путешествия Путешествия по Европе
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