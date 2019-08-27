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Пилот потерял сознание, управляя лайнером

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В понедельник, 26 августа, на борту самолета Boeing 757 авиакомпании Jet2, следующего из Манчестера на остров Мадейра, произошла нештатная ситуация. Так, во время рейса пилот потерял сознание.

Как сообщает Daily Mail, по случайности на борту лайнера оказался еще один летчик Jet2, который летел в отпуск. Узнав об инциденте, он предложил помощь второму пилоту, прошел в кабину и успешно посадил самолет.

Пилот потерял сознание, управляя лайнером

Фото: independent.co.uk

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Отмечается, что потерявшего сознание командира экипажа тут же отправили в больницу с кислородной маской. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам и пообещали как можно скорее доставить их в пункт назначения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее летевший в Крым самолет загорелся и сел среди поля. На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться.

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