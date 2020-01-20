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20 января • обновлено в 14:14
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Пилот объяснил, зачем в самолете выключают свет при взлете

3.1т
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Экипаж самолета выключает основное освещение салона на время взлета и посадки ради безопасности пассажиров на случай чрезвычайной ситуации.

Об этом рассказал пилот Патрик Смит, пишет Daily Star. "Приглушенный свет позволит вашим глазам заранее приспособиться к темноте — чтобы вы могли сориентироваться, если что-то произойдет, отключится питание и вам придется двигаться к выходу в темноте или дыму", — объяснил мужчина.

Пилот объяснил, зачем в самолете выключают свет при взлете

Фото: flickr.com

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Кроме того, он добавил, что в таком случае также будут более заметны аварийные знаки.

"Аварийное освещение и знаки также будут более заметными. Они помогут вам поддерживать, по крайней мере, базовое чувство ориентации", — подытожил пилот.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бортпроводники нескольких авиакомпаний рассказали о главной опасности для пассажиров, которая поджидает их в салоне самолетов.

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Автор
Кристина Долматова
Тег
туризм
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